Credit Agricole увеличил квартальную чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Французский банк Credit Agricole зафиксировал рост чистой прибыли и выручки в первом квартале 2024 года, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Чистая прибыль банка в январе-марте выросла до 1,9 млрд евро с 1,23 млрд евро годом ранее.

Квартальная выручка Credit Agricole увеличилась на 11%, до 6,81 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали чистую прибыль в размере 1,49 млрд евро при выручке в 6,5 млрд евро.

Руководство банка сообщило, что поставленные на 2025 год среднесрочные цели (базовая прибыль в 6 млрд евро и рентабельность материального капитала выше 12%), скорее всего, будут достигнуты уже к концу 2024 года.

С начала 2024 года капитализация Credit Agricole выросла на 18,1%, до 41,78 млрд евро.