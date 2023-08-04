Maersk во II квартале сократила чистую прибыль почти в шесть раз

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS сократила чистую прибыль почти в шесть раз, выручку - на 40%, при этом чистая прибыль значительно превысила ожидания рынка, а выручка оказалась хуже прогнозов.

Чистая прибыль Maersk в апреле-июне составила $1,453 млрд против $8,593 млрд годом ранее. Выручка опустилась до $12,988 млрд с $21,65 млрд.

Консенсус-прогноз, представленный FactSet, оценивал прибыль в среднем на уровне $591 млн при выручке в $13,09 млрд.

Средняя ставка фрахта в сегменте морских перевозок рухнула более чем вдвое относительно второго квартала 2022 года, объем перевозок упал на 6,1%.

EBITDA компании в минувшем квартале уменьшилась до $2,905 млрд с $10,327 млрд годом ранее. EBIT снизилась до $1,607 млрд с $8,988 млрд.

"Наблюдающаяся с четвертого квартала 2022 года коррекция запасов, судя по всему, затягивается и, как теперь ожидается, продлится до конца года, - говорится в пресс-релизе фирмы. - Учитывая продолжающееся сокращение запасов, A.P. Moeller-Maersk теперь прогнозирует [годовую] динамику объемов мировых контейнерных перевозок в диапазоне от минус 4% до минус 1% по сравнению с предыдущим диапазоном от минус 2,5% до плюс 0,5%".

Кроме того, компания продолжает ожидать слабого глобального макроэкономического роста на фоне повышения процентных ставок и угрозы рецессии в Европе и США.