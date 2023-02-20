Maersk вышел из логистического сегмента в РФ

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S продала логистические активы в России.

"Maersk заключил соглашение о продаже своих логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited. Продажа Maersk двух площадок является следствием принятого в марте 2022 года решения о прекращении деятельности в России", - говорится в сообщении компании.

Maersk ранее заявила о прекращении работы на российском рынке, все сервисы в Россию и из РФ были прекращены в первом квартале 2022 года, в третьем квартале была закрыта сделка по продаже 30,75% акций компании Global Ports Investments. Процесс продажи оставшихся активов - двух складов и четырех буксиров - продолжается, говорилось в отчетности компании в феврале 2023 года.