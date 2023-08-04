Минэкономразвития проанализирует причины снижения экспорта и роста импорта

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в августе представит в правительство уточненный трехлетний макропрогноз, при его подготовке проанализирует причины снижения торгового баланса, оценит достаточность принятых мер с точки зрения объемов экспорта и импорта, сказал журналистам глава министерства Максим Решетников в пятницу в Красноярске, комментируя причины ослабления рубля в последние дни и влияние этого на макропрогноз.

"Мы сейчас делаем прогноз социально-экономического развития, он будет в августе сформирован и представлен в правительство", - отметил министр.

"Во-первых, вопросы курса - это вопросы все-таки ЦБ в первую очередь, особенно что касается текущих колебаний, регулирования рынка и так далее. В тоже время, конечно, при подготовке прогноза наш основной вопрос - это насколько устойчивы те тенденции, которые мы видим сейчас в нашем торговом балансе, а именно достаточно ощутимое снижение экспорта и в общем весомый рост импорта, и насколько принятых мер в этом направлении достаточно", - ответил он на вопрос о причинах существенного ослабления рубля.

"Причем меры есть естественные - такие как курс, который балансирует торговый баланс, но в тоже время есть еще импортные пошлины, утилизационный сбор, по которым в последнее время достаточно много решений было принято, меры поддержки экспорта, переориентация транспортных потоков", - отметил министр.

"Что уже понятно - что, с одной стороны, снизились издержки на импорт и перенастроились каналы. С другой стороны - рост спроса, рост расходов в экономике все-равно привел к росту совокупного спроса. Расширение кредитования достаточно ощутимое и рост заработных плат предъявил большой объем спроса на импорт. В то же время ряд наших отраслей, которые ориентированы на внутренний спрос, в полной мере пока не перезапустились - тот же автопром, где существует явный дефицит российской продукции, который активно занимается иностранными производителями", - объяснил он причины роста импорта.

"Но наша проблема сейчас не в импорте, конечно, наша проблема в экспорте, мы находимся под давлением ощутимо снизившихся экспортных цен. В то же время мы проводим анализ по каждой товарной группе - что происходит, насколько это конъюнктура, насколько это длинный цикл. К сожалению, нельзя сказать, что это просто колебания, тут имеют место тенденции в мировой экономике, которые мы будем оценивать. Мы крайне ответственно проходим к прогнозированию курса, цены на нефть, объемов добычи экспорта и так далее", - заявил Решетников.