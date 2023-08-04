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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Рубль в пятницу в основных парах обновил минимумы с весны 2022 года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, в очередной раз обновили максимумы с весны 2022 года. Рубль обвалился к бивалютной корзине в условиях дефицита предложения валюты на низколиквидном рынке, в том числе, из-за ухудшения показателей внешнеторгового баланса.

Курс доллара США составил 95,69 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 69,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов доллар поднимался выше 96 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 105,61 руб./EUR1, подорожав на 2,38 рубля. Евро поднимался выше 106 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,45 рубля - до 100,15 руб. Курс китайского юаня вырос на 21,6 копейки - до 13,33 руб., это максимальная отметка с 6 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно падал в основных валютных парах значительную часть пятничных торгов, неоднократно обновил минимальные значения к доллару, евро и юаню с весны прошлого года. Давление на него продолжали оказывать уменьшение предложения валюты, обусловленное, в том числе, ухудшением показателей внешнеторгового баланса, а также решение Минфина РФ перейти с 7 августа от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила.

Комментарии главы Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития в августе представит в правительство уточненный трехлетний макропрогноз, при его подготовке проанализирует причины снижения торгового баланса, оценит достаточность принятых мер с точки зрения объемов экспорта и импорта, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в Красноярске в пятницу, комментируя причины ослабления рубля в последние дни и влияние этого на макропрогноз.

"Во-первых, вопросы курса - это вопросы все-таки ЦБ в первую очередь, особенно, что касается текущих колебаний, регулирования рынка и так далее. В тоже время, конечно, при подготовке прогноза наш основной вопрос - это насколько устойчивы те тенденции, которые мы видим сейчас в нашем торговом балансе, а именно достаточно ощутимое снижение экспорта и в общем весомый рост импорта, и насколько принятых мер в этом направлении достаточно", - ответил он на вопрос о причинах существенного ослабления рубля.

"Но наша проблема сейчас не в импорте, конечно, наша проблема в экспорте, мы находимся под давлением ощутимо снизившихся экспортных цен. В то же время мы проводим анализ по каждой товарной группе - что происходит, насколько это конъюнктура, насколько это длинный цикл. К сожалению, нельзя сказать, что это просто колебания, тут имеют место тенденции в мировой экономике, которые мы будем оценивать. Мы крайне ответственно проходим к прогнозированию курса, цены на нефть, объемов добычи, экспорта и так далее", - заявил Решетников.

В четверг Минфин РФ сообщил, что с 7 августа переходит к покупкам валюты по бюджетному правилу в объеме 40,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупок составит эквивалент 1,8 млрд рублей. При этом накануне раскрытия Минфином данных о покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила на август газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минфин РФ может отступить от правила и не перейти к покупкам для пополнения ФНБ.

Отмечалось, что власти не будут закупать валюту, поступающую в виде нефтегазовых сверхдоходов, в ближайшие месяцы из-за ослабления рубля - интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс.

Последний раз Минфин выходил с покупками с 7 февраля по 4 марта 2022 года, когда на эти цели было направлено 634,7 млрд рублей, что было эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей. В марте прошлого года он сообщил, что не будет покупать валюту или золото в связи с приостановкой положений бюджетного правила на 2022 год.

Оценки экспертов

"Российский рубль сегодня продолжает показывать ослабление, превысив отметку 96 рублей за доллар. Давление на валюту оказывают фактор пятницы, а также подписанный 31 июля указ, разрешающий российским экспортерам переводить поступившие от нерезидентов денежные средства в иностранной валюте на счета российских поставщиков без обязательной продажи валютной выручки. Таким образом, рубль, лишившись части "спроса", может и дальше оставаться под давлением в поисках равновесного уровня", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в начале торгов предпринял несколько попыток укрепления, но незадолго до открытия основной сессии вернулся к нисходящей динамике, в очередной раз обновив многомесячный минимум. (. . .) Ключевые факторы продолжают оказывать давление на рубль. Прежде всего это недостаточное предложение иностранной валюты, вызванное сокращением экспортной выручки из-за санкционных ограничений, геополитики, а также добровольного снижения Россией экспорта нефти для поддержки мировых цен. В то же время спрос на валюту остается высоким как со стороны восстановившегося импорта, так и выводящих из страны денежные средства российских лиц и нерезидентов, которые выходят из своих активов в РФ. Пока улучшение конъюнктуры сырьевого рынка не способно существенно уменьшить разбалансировку отечественного валютного рынка", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"На российском валютном рынке доллар и евро обновили в пятницу очередные максимумы с марта 2022 г. Курс доллара поднимался выше 96 руб., а евро - выше 106 руб. Юань укреплялся до 13,4 руб., что стало максимумом с апреля 2022 г. При этом в самом конце рабочего дня валюты продолжали активное продвижение вверх и до конца торгов могли еще обновить очередные пики. На рынке повторяется сценарий конца июня - начала июля, когда в условиях низкой биржевой ликвидности и отсутствия предложения валютной выручки повышенный спрос на валюту ряда крупных игроков резко ослабил позиции российской валюты. Отметим, что в летние месяцы дополнительный спрос на валюту вероятно активно предъявляет и население. На данном этапе российской валюте остается надеяться, что в начале следующей недели спрос на валюту на достигнутых уровнях будет удовлетворен. В этом случаем ожидаем коррекции доллара ниже 94 руб. (в сторону июльского пика)", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть

Нефть эталонных марок дорожает в пятницу и завершает "в плюсе" шестую неделю подряд из-за опасений сокращения поставок и образования дефицита топлива на мировом рынке.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожали на 1,09% - до $86,05 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,18% - до $82,5 за баррель.

С начала недели цена Brent увеличилась на 1,5%, WTI - на 1,8%. Подъем шестую неделю подряд станет самым длительным подобным периодом в 2023 году, отмечает Trading Economics.

Накануне оба сорта подорожали более чем на 2% после того, как Саудовская Аравия объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в стране в следующем месяце ожидается около 9 млн б/с.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу не дали рекомендацию менять квоты на добычу нефти и назначили следующее заседание на 4 октября.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,0284 рубля, до 94,8076 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3069 рубля, до 103,8379 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 1,2291 рубля по отношению к четвергу и составил 95,0334 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 1,0304 рубля и составил 94,9459 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 778,776 млн, из которых $586,725 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 192,051 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,6772 рубля, до 104,0932 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,4764 рубля, до 104,1785 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR483,101 млн, из которых EUR135,309 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR347,792 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка разнонаправленно изменились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 августа опустилась на 20 базисных пунктов - до 8,29% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в пятницу на 3 базисных пункта - до 7,94% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 1 базисный пункт, до 7,53% годовых, ставка на 6 месяцев не изменилась относительно четверга, оставшись на отметке 7,49% годовых.

"На рынке межбанковского кредитования ставка Ruonia накануне отступила, потеряв 20 б.п. (8,29%). В частности, бюджет продолжил восполнение ликвидности в банках, и их остатки на корсчетах в ЦБ увеличились на 90 млрд руб., почти достигнув 3,4 трлн руб. Отметим, что после некоторого замедления оттока наличных из банковской системы в конце июля в первых числах августа отток возобновился в "стандартном режиме" (за три дня наличными ушло почти 70 млрд руб.)", - говорит Кравченко.

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