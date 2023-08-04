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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Евро поднялся выше 104 рублей впервые с 28 марта 2022 года

Евро поднялся выше 104 рублей впервые с 28 марта 2022 года
Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Евро, доллар США и юань днем в пятницу на Московской бирже продолжают обновлять максимальные отметки с весны 2022 года. Евро поднялся выше 104 руб., а доллар преодолел отметку в 95 руб. впервые с 28 марта 2022 года, китайский юань торгуется на отметках первой половины апреля 2022 года.

Курс евро составил 103,96 руб. в 12:23, что на 72 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро превышал отметку 104 руб. Доллар к этому времени стоил 95,01 руб., подорожав на 2,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,64 копейки - до 99,04 руб.

Курс китайского юаня вырос на 8,7 копейки - до 13,2 руб., в последний раз юань находился на этом уровне 11 апреля 2022 года.

"Рубль в четверг продолжил слабеть. Минфин вчера объявил о начале покупок юаней и золота с 7 августа объемом в 1,8 млрд руб. в день. Тем не менее с учетом ранее анонсированных ЦБ операций по зеркалированию инвестиций из ФНБ в чистом объеме продажа юаней в августе продолжится, хоть и в незначительном размере (~0,5 млрд руб. в день). Сегодня рубль продолжает слабеть, хотя в целом на фоне улучшившейся ситуации на нефтяном рынке у рубля остается потенциал к укреплению. Тем не менее в ближайшее время риски роста курса пары "доллар-рубль" выше 95 руб. сохранятся, особенно с понедельника, когда продажи по бюджетному правилу снизятся с текущих", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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