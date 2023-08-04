Курс евро поднялся выше 105 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Евро, доллар США и юань днем в пятницу на "Московской бирже" продолжают обновлять максимальные отметки с весны 2022 года. Евро подорожал выше 105 рублей впервые с 25 марта, доллар торгуется выше 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года, китайский юань торгуется на отметках первой половины апреля 2022 года.

К 16:16 по Москве евро дорожал на 1,79 рубля, до 105,02 рубля. Доллар к этому моменту дорожал на 30,5 копейки, до 95,29 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро ) дорожала на 97,1 копейки - до 99,67 рубля.

Курс китайского юаня вырос на 12,9 копейки - до 13,25 рубля, в последний раз юань находился на этом уровне 6 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль ускорил темпы снижения к евро в ходе дневных торгов пятницы на фоне роста котировок этой валюты в паре с долларом на рынке Forex после публикации данных по рынку труда США за июль, которые оказались хуже прогнозов.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тысяч, сообщило Минтруда страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 200 тыс. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал такой же рост.

По пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тысяч, а не на 209 тысяч, как было объявлено ранее.

Безработица в США в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,6% в предыдущем месяце, по данным Минтруда. Аналитики не ожидали изменения показателя.