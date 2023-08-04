Уровень безработицы в США в июле неожиданно снизился

Число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло слабее прогнозов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны; уровень безработицы снизился вопреки ожиданиям аналитиков.

Повышение показателя продолжается уже 31 месяц подряд.

Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тыс., а не на 209 тыс., как было объявлено ранее. Данные за май также были пересчитаны с понижением, в результате чего число рабочих мест за эти два месяца оказалось на 49 тыс. ниже первоначально заявленного.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 200 тыс. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал такой же рост.

Безработица в США в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,6% в предыдущем месяце, по данным Минтруда. Аналитики не ожидали изменения показателя.

В частном секторе количество рабочих мест в прошлом месяце повысилось на 172 тыс., в государственном - на 15 тыс.

Число рабочих мест в сфере профессиональных и деловых услуг сократилось на 8 тыс., в досуговом и гостиничном бизнесе - увеличилось на 17 тыс. В здравоохранении прирост составил 63 тыс., в социальном обеспечении - 24 тыс., в строительстве - 19 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле выросла на 0,4% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении показатель поднялся на 4,4%. Аналитики ожидали роста на 0,3% и 4,2% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась до 34,3 часа по сравнению с 34,4 часа в предыдущий месяц.

Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,6% по итогам пятого месяца подряд. Это самый высокий показатель с марта 2020 года.