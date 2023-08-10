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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

ФАС разрешила структуре Kismet Capital Group купить Zarina и еще три сети

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разрешила компании "Радио Реклама НН" приобрести торговые сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela, сообщил регулятор в Telegram-канале.

Согласовано ходатайство компании о приобретении до 75% акций АО "МФГ Инвест", а также права контролировать деятельность АО "Мэлон Фэшн Груп" и ООО "Такси.Стиль".

По данным системы ЕГРЮЛ, ООО "Радион Реклама НН" на 99,9% принадлежит ООО "Инфраструктурный Холдинг-1", которым в свою очередь владеет ООО "Кисмет Капитал Групп" Ивана Таврина.

Новость дополняется

Kismet Capital Group ФАС Sela Zarina Love Republic Иван Таврин Радио Реклама НН
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