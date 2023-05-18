Gem Capital может купить более 80% владельца брендов Zarina и befree

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Новым претендентом на fashion-ритейлера Melon Fashion Group (MFG, управляет сетями магазинов Zarina, befree, Love Republic и Sela), сделка по покупке крупного пакета акций которого холдингом АФК "Система" сорвалась, стала инвестиционная компания выходца из "Газпрома" Анатолия Палия Gem Capital.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке, Gem Capital получила разрешение российских властей на приобретение чуть более 80% акций АО "Мэлон Фэшн Груп" за сумму порядка 500 млн евро, что подразумевает оценку всей компании примерно в 600 млн евро.

Технически сделка будет состоять из двух этапов, рассказал собеседник агентства. Сначала кипрская I.G.M. Manufactrust Ltd сооснователя MFG Дэвида Келлермана выкупает на себя доли в ритейлере у шведских Eastnine AG и MFG Intressenter, а также у иностранных миноритариев с менее значительными пакетами, увеличивая тем самым свою долю в компании с около 34% до порядка 82%. Затем весь этот пакет у I.G.M. Manufactrust приобретает российское юрлицо Gem Capital, при этом власти предписали часть оплаты рассрочить на несколько месяцев (и на этот же срок "размазать" необходимую для ее оплаты покупку валюты на рынке), сообщил источник.

В марте 2022 года Eastnine, владеющая около 36% MFG, объявила об отмене планировавшегося IPO ритейлера на фоне драматических событий на российском финансовом рынке, а в октябре - о договоренности с АФК "Система". Планировалось, что "Система" купит пакет Eastnine за 193 млн евро, сообщил тогда инвестфонд. В целом же АФК достигла соглашения с владельцами 47,7% MFG. На их приобретение "Система" намеревалась потратить 15,8 млрд рублей. Оставшиеся 52,3% группы АФК была готова выкупить по той же цене за акцию, и, таким образом, консолидация всего актива могла бы обойтись "Системе" примерно в 33 млрд рублей.

Однако сделка так и не состоялась: в марте 2023 года "Система" объявила о ее расторжении по обоюдному решению сторон. Eastnine, в свою очередь, заявила, что по-прежнему намерена избавиться от российского актива и продолжает диалог с потенциальными покупателями по продаже своей доли.

Конкретных причин срыва сделки стороны не назвали. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что "Система" отказалась от приобретения, не сумев договориться о выкупе акций у других совладельцев, чтобы консолидировать большую часть бизнеса ритейлера.

В "Системе" вопрос о том, может ли АФК вернуться к вопросу о покупке MFG, после того как основная часть акций будет сконцентрирована в одних руках, оставили без комментариев.

В Eastnine не ответили на запрос "Интерфакса".

АО "Мэлон Фэшн Груп" за 2022 год нарастило выручку на 23,5% - до 46,1 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 2,2 раза, достигнув 7,3 млрд рублей. Гендиректор компании - Михаил Уржумцев, также он является миноритарием MFG с пакетом в 7,05%.

Gem Capital занимается как прямыми, так и венчурными инвестициями. Известность ей принесла покупка в 2020 году публичной на тот момент компании Volga Gas, а сейчас основное место в портфеле Gem Capital занимают активы в области гейминга, развлечений, нанотехнологий и недвижимости.

Пресс-служба инвесткомпании и ее управляющий директор Александр Быховский также не ответили на запрос "Интерфакса".