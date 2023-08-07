Суд по заявлению IT-компании "КРОК" признал банкротом российское юрлицо Oracle

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник признал несостоятельным (банкротом) российскую структуру Oracle - АО "Оракл Компьютерное Оборудование".

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в информации на сайте суда.

Другие данные пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что заявление ЗАО "Крок Инкорпорейтед" (работает под брендом "КРОК") о банкротстве должника поступило в суд 26 декабря 2022 года.

6 февраля 2023 года он признал заявление обоснованным, ввел в отношении должника процедуру наблюдения и утвердил временным управляющим Егора Непомнящих. Суд тогда включил в реестр кредиторов "Оракл Компьютерное Оборудование" долг перед заявителем в размере 49 млн рублей, в том числе 47,4 млн рублей основного долга, 1,6 млн рублей процентов и 200 тыс. рублей госпошлины.

О том, что "КРОК" намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве российской структуры Oracle, стало известно в начале декабря 2022 года.

Летом прошлого года "КРОК" подал иск против Oracle в РФ, в октябре суд принял решение взыскать с ответчика 47,4 млн руб. за "неосновательное обогащение" по договору об услугах технической поддержки. Договор был заключен в августе 2021 года, однако так и не был исполнен, указывается в материалах суда.

Как ранее поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе "КРОК", после удовлетворения исковых требований выплата не последовала, и компания была вынуждена "предпринять следующий шаг, который используется в юридической практике". "Это стандартный сценарий развития процессов по взысканию задолженности с подобными обстоятельствами", - сказали в пресс-службе.

Oracle приостановила работу в РФ с марта 2022 года.

КРОК - один из крупнейших системных интеграторов в РФ, в числе прочего занимается предоставлением услуг по технической поддержке оборудования и программных решений различных российских и иностранных вендоров.