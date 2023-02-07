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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Суд признал обоснованным заявление "КРОКа" о банкротстве российского юрлица Oracle

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 6 февраля признал обоснованным заявление ЗАО "Крок Инкорпорейтед" (работает под брендом "КРОК") о банкротстве российской структуры Oracle - АО "Оракл Компьютерное Оборудование".

Суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения и утвердил временным управляющим Егора Непомнящих, говорится на сайте арбитража.

В реестр кредиторов "Оракл Компьютерное Оборудование" суд включил долг перед заявителем в размере 49 млн рублей, в том числе 47,4 млн рублей основного долга, 1,6 млн рублей процентов и 200 тысяч рублей госпошлины.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 7 августа.

Заявление о банкротстве компании поступило в суд 26 декабря 2022 года.

О том, что "КРОК" намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве российской структуры Oracle, стало известно в начале декабря 2022 года.

Летом компания подала иск против Oracle в России, в октябре суд принял решение взыскать с ответчика 47,4 млн рублей за "неосновательное обогащение" по договору об услугах технической поддержки. Договор был заключен в августе 2021 года, однако так и не был исполнен, говорилось в материалах суда.

Как объясняли "Интерфаксу" в пресс-службе "КРОКа", после удовлетворения исковых требований выплата не последовала, и компания была вынуждена "предпринять следующий шаг, который используется в юридической практике". "Это стандартный сценарий развития процессов по взысканию задолженности с подобными обстоятельствами", - пояснили в компании.

Oracle приостановила работу в России с марта 2022 года.

"КРОК" - один из крупнейших системных интеграторов в России и, в числе прочего, занимается предоставлением услуг по технической поддержке оборудования и программных решений различных российских и иностранных вендоров, в том числе ушедших с российского рынка в 2022 году Cisco, Microsoft, Dell и т.д.

Oracle КРОК Арбитражный суд Москвы Оракл Егор Непомнящих
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