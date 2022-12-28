Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

IT-компания "Крок" подала иск о банкротстве российского юрлица Oracle

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ЗАО "Крок Инкорпорейтед" (работает под брендом "КРОК") подало иск о признании банкротом российской структуры Oracle - АО "Оракл Компьютерное Оборудование".

Из данных картотеки арбитражных дел следует, что документ подан в Арбитражный суд Москвы 26 декабря. Другой информации и материалов по делу не опубликовано.

О том, что "КРОК" намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве российской структуры Oracle, стало известно в начале декабря.

Летом "КРОК" подала иск против Oracle в РФ, в октябре суд принял решение взыскать с ответчика 47,4 млн руб. за "неосновательное обогащение" по договору об услугах технической поддержки. Договор был заключен в августе 2021 года, однако так и не был исполнен, указывается в материалах суда.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "КРОК", после удовлетворения исковых требований выплата не последовала, и компания была вынуждена "предпринять следующий шаг, который используется в юридической практике". "Это стандартный сценарий развития процессов по взысканию задолженности с подобными обстоятельствами", - заявили в компании.

Oracle приостановила работу в РФ с марта 2022 года.

"КРОК" - один из крупнейших системных интеграторов в РФ и, в числе прочего, занимается предоставлением услуг по технической поддержке оборудования и программных решений различных российских и иностранных вендоров, в том числе ушедших с российского рынка в текущем году Cisco, Microsoft, Dell и т.д.

Oracle Крок Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ХКФ банк вышел из акционеров казахстанского Home Credit Bank

Акции Tesla находятся на рекордно перепроданном уровне

Акции Tesla находятся на рекордно перепроданном уровне

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до июля

Росрыболовство отказалось от идеи запретить экспорт красной икры и рыбы

Росрыболовство отказалось от идеи запретить экспорт красной икры и рыбы

Минэнерго РФ прогнозирует рост экспорта электроэнергии в Китай на 16% в 2022 году

Минэнерго РФ прогнозирует рост экспорта электроэнергии в Китай на 16% в 2022 году

В РФ с 1 января 2023 года повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк

В РФ с 1 января 2023 года повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк

Банк "Открытие" может выплатить дивиденды по итогам 2022 года, их получит ВТБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });