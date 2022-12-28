IT-компания "Крок" подала иск о банкротстве российского юрлица Oracle

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ЗАО "Крок Инкорпорейтед" (работает под брендом "КРОК") подало иск о признании банкротом российской структуры Oracle - АО "Оракл Компьютерное Оборудование".

Из данных картотеки арбитражных дел следует, что документ подан в Арбитражный суд Москвы 26 декабря. Другой информации и материалов по делу не опубликовано.

О том, что "КРОК" намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве российской структуры Oracle, стало известно в начале декабря.

Летом "КРОК" подала иск против Oracle в РФ, в октябре суд принял решение взыскать с ответчика 47,4 млн руб. за "неосновательное обогащение" по договору об услугах технической поддержки. Договор был заключен в августе 2021 года, однако так и не был исполнен, указывается в материалах суда.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "КРОК", после удовлетворения исковых требований выплата не последовала, и компания была вынуждена "предпринять следующий шаг, который используется в юридической практике". "Это стандартный сценарий развития процессов по взысканию задолженности с подобными обстоятельствами", - заявили в компании.

Oracle приостановила работу в РФ с марта 2022 года.

"КРОК" - один из крупнейших системных интеграторов в РФ и, в числе прочего, занимается предоставлением услуг по технической поддержке оборудования и программных решений различных российских и иностранных вендоров, в том числе ушедших с российского рынка в текущем году Cisco, Microsoft, Dell и т.д.