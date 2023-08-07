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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Чистая прибыль входящей в "Газпром нефть" сербской NIS упала в I полугодии на 69%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") в I полугодии 2023 года получила чистую прибыль в 13,7 млрд динаров, что на 69% меньше аналогичного периода 2022 года, говорится в пресс-релизе компании.

За тот же период показатель EBITDА снизился на 57% по сравнению с предыдущим годом и составил 28,5 млрд динаров. Общая задолженность перед банками снизилась до 553 млн евро, что на 6% меньше, чем в первой половине 2022 года.

Компания отмечает, что в развитие было инвестировано 11,6 млрд динаров, что на 52% выше аналогичного периода прошлого года. Большая часть средств вложена в разведку и добычу нефти и газа, а также повышение эффективности переработки на НПЗ "Панчево" и продолжение модернизации розничной сети.

"Общий объем добычи нефти и газа составляет 571 тысячу условных тонн, при этом на Панчевском нефтеперерабатывающем заводе было переработано 1,976 млн тонн сырой нефти и полупродуктов. Объем оборота нефтепродуктов в отчетном периоде составил 1,869 млн тонн", - сообщается в пресс-релизе.

"Газпром нефть" владеет 50% NIS, 6,15% - у "Газпрома". Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Официальный курс - 1 сербский динар (RSD) равняется 0.0094 американского доллара (USD).

NIS Газпром Газпром нефть Сербия
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