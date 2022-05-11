"Газпром нефть" снизила долю в сербской NIS в пользу "Газпрома"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" 6 мая снизила долю в сербской компании NIS с 56,15% до 50%, говорится в сообщении NIS на Белградской бирже.

Соответственно владельцем 6,15% NIS стала головная компании ПАО "Газпром".

Еще 29,87% акций NIS находится в собственности республики Сербия, остальное - у миноритарных акционеров.

Как сообщалось, Евросоюз ввел ряд санкций в отношении российской "Газпром нефти". Между тем, Сербия получила от ЕС освобождение от санкций на импорт нефти для компании NIS, контролируемой "Газпром нефтью".

Общий объем добычи углеводородов NIS в 2021 году составил 1,194 млн тонн нефтяного эквивалента (в 2020 году - 1,259 млн т н.э. и 1,29 млн т н.э. - в 2019 г.). Объем переработки на НПЗ Панчево вырос на 9% - до 3,945 млн тонн нефти, достигнув максимального значения с 2009 года. Рекордные показатели зафиксированы и в сбыте продукции: рост составил 14% - до 4,031 млн тонн нефтепродуктов.