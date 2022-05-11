Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

"Газпром нефть" снизила долю в сербской NIS в пользу "Газпрома"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" 6 мая снизила долю в сербской компании NIS с 56,15% до 50%, говорится в сообщении NIS на Белградской бирже.

Соответственно владельцем 6,15% NIS стала головная компании ПАО "Газпром".

Еще 29,87% акций NIS находится в собственности республики Сербия, остальное - у миноритарных акционеров.

Как сообщалось, Евросоюз ввел ряд санкций в отношении российской "Газпром нефти". Между тем, Сербия получила от ЕС освобождение от санкций на импорт нефти для компании NIS, контролируемой "Газпром нефтью".

Общий объем добычи углеводородов NIS в 2021 году составил 1,194 млн тонн нефтяного эквивалента (в 2020 году - 1,259 млн т н.э. и 1,29 млн т н.э. - в 2019 г.). Объем переработки на НПЗ Панчево вырос на 9% - до 3,945 млн тонн нефти, достигнув максимального значения с 2009 года. Рекордные показатели зафиксированы и в сбыте продукции: рост составил 14% - до 4,031 млн тонн нефтепродуктов.

Газпром нефть NIS Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тиньков назвал ошибкой введение Британией санкций против него

Болгария будет получать газ из США по ценам ниже, чем у "Газпрома"

Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в российских рублях

Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в российских рублях

Продажи автомобилей в России в апреле упали в 2,7 раза

Продажи автомобилей в России в апреле упали в 2,7 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле рухнули на 77,6%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });