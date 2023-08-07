Капзатраты "Русагро" в I полугодии выросли на 12%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Капзатраты ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов России, в первом полугодии 2023 года составили 5,2 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее, говорится в презентации компании.

Во втором квартале капзатраты выросли на 2%, до 3,1 млрд рублей.

Сapex группы в 2022 году составил 11,9 млрд рублей против 13,77 млрд рублей в 2021 году. В сахарном сегменте они выросли до 1,2 млрд рублей с 1 млрд рублей годом ранее, в масложировом - до 3,2 млрд рублей с 2,1 млрд рублей, в сельскохозяйственном - до 3,4 млрд рублей с 2,7 млрд рублей, в мясном - снизились до 4,1 млрд рублей с 8,1 млрд рублей год назад.

Как сообщал финансовый директор "Русагро" Александр Тарасов на телефонной конференции в марте, в 2023 году капзатраты сохранятся на уровне прошлого года. Большую часть планируется направить на проекты в Приморье, а также на реконструкцию производства растительных масел в Балаково ("Русагро-Балаково"). Балаковский МЭЗ в мае был остановлен на модернизацию.

"Русагро" - крупный российский производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 п.п., до 3%.

В первом полугодии этого года чистая прибыль ГК выросла до 13,2 млрд рублей с 470 млн рублей за аналогичный период прошлого года, выручка сократилась до 106,5 млрд рублей со 127,2 млрд рублей (на 16%) соответственно. Скорректированный показатель EBITDA упал на 48%, до 15,6 млрд рублей, рентабельность по этому показателю сократилась до 15% с 23%.