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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Brent торгуется у $86 за баррель

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти незначительно снижаются утром в среду после подъема более чем на 1% днем ранее.

"На мировых энергетических рынках разыгралась серьезная битва между падением спроса в Китае и сокращением поставок из Саудовской Аравии", - сказал MarketWatch исполнительный директор по энергетическим фьючерсам Mizuho Securities Роберт Яугер.

Китай в июле сократил импорт нефти до шестимесячного минимума в 10,33 млн баррелей в сутки, что на 29% ниже июньского объема.

К 8:05 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,13%), до $86,06 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,83 (1%) - до $86,17 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,13 (0,16%), до $82,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,98 (1,21%) - до $82,92 за баррель.

Министерство энергетики США 8 августа повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель с $79,34. Оценка на 2024 год также была повышена - до $86,48 за баррель с $83,51.

Ожидается, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85 за баррель.

По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Как сообщалось, королевство с июля снизило производство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в США, данное ограничение пришлось на период подъема мирового спроса на нефть.

По мнению аналитиков, во втором полугодии средняя цена Brent составит $86 за баррель.

Brent WTI Китай США Саудовская Аравия Минэнерго
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