Производитель электромобилей Lucid увеличил квартальный чистый убыток в 3,5 раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. увеличил чистый убыток в 3,5 раза, но подтвердил прогноз производства на 2023 год.

Чистый убыток компании в отчетный период составил $764 млн, или 40 центов в расчете на акцию, против $220 млн, или 33 центов на акцию, годом ранее.

Выручка компании выросла до $150,9 млн с $97 млн годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне 34 цента на акцию при выручке в $181,6 млн.

"Мы находимся на пути к достижению нашей цели по производству более 10 тысяч автомобилей в 2023 году, но мы понимаем, что нам еще многое предстоит сделать для расширения нашей клиентской базы", - заявил главный исполнительный директор Lucid Питер Роулинсон.

Компания, основным акционером которой является суверенный фонд Саудовской Аравии, ранее сообщала, что во втором квартале она выпустила 2173 машины и продала 1404.