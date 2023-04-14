Американская Lucid продала в I квартале 1,4 тыс. электромобилей, ниже прогноза

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская Lucid Group Inc. продала 1 406 люксовых электромобилей Lucid Air в первом квартале, говорится в сообщении компании. Опрошенные FactSet аналитики ожидали продажи около 2 тыс. машин.

Завод в штате Аризона выпустил в январе-марте 2 314 седанов Lucid Air, единственной модели в линейке продукции компании. Стоимость модели начинается от $87,4 тыс.

В 2022 году Lucid продала 4369 и произвела более 7000 автомобилей, а в этом году ожидает выпустить 10-14 тыс. машин.

Компания начала массовое производство автомобилей только в прошлом году и раскроет финансовые результаты за первый квартал 8 мая.

Акции автопроизводителя на предварительных торгах в пятницу дешевеют на 5,8%. За год капитализация компании сократилась более чем вдвое, с начала года - выросла на 20,8%.