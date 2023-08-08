Фармацевтическая компания Eli Lilly увеличила квартальную чистую прибыль в 1,9 раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Eli Lilly and Co. увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года в 1,9 раза, выручку - на 28%. Компания улучшила прогнозы на весь текущий год, отметив, в частности, сильные базовые показатели бизнеса.

Чистая прибыль Eli Lilly в апреле-июне составила $1,76 млрд, или $1,95 в расчете на акцию, по сравнению с $952,5 млн, или $1,05 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $2,11 на акцию с $1,25 на акцию.

Квартальная выручка компании выросла до $8,31 млрд с $6,49 млрд годом ранее. Показатель включает в себя $579 млн, полученные от продажи прав на препарат Baqsimi.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Eli Lilly на уровне $1,98 на акцию, выручку - $7,58 млрд.

Компания улучшила прогноз прибыли без учета разовых факторов на текущий год до $9,7-9,9 на акцию с $8,65-8,85 на акцию, выручки - до $33,4-33,9 млрд с $31,2-31,7 млрд.

С начала 2023 года капитализация Eli Lilly выросла на 24%.