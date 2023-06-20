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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Eli Lilly покупает разработчика препаратов для иммунологии DICE за $2,4 млрд

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американская Eli Lilly and Co. покупает биофармацевтическую компанию DICE Therapeutics, занимающуюся разработкой препаратов для иммунологии, за $2,4 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Eli Lilly заплатит $48 за акцию DICE, что на 40% выше среднедневной стоимости бумаг последней за 30 дней до момента появления информации о предложении.

Сделка одобрена советом директоров DICE и, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2023 года.

"Новейшие технологии DICE и ее опыт в разработке фармпрепаратов укрепят наши усилия по улучшению жизни людей, живущих с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями", - отметил президент подразделения препаратов для иммунологии Elly Lilly Патрик Йонссон.

Цена акций DICE взлетела на 38% на торгах во вторник - до $46,85.

Eli Lilly DICE
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