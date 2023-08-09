Polymetal во II квартале увеличил производство на 22%, выручку - на 34%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года производство Polymetal выросло на 22% в годовом исчислении и составило 423 тысячи унций золотого эквивалента, сообщила компания. В основном это связано с увеличением выпуска на Албазино (Кутын) и Нежданинском,объясняет Polymetal.

Квартальная выручка увеличилась на 34%, до $581 млн, на фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы.

Чистый долг группы за II квартал вырос на 7%, до $2,59 млрд, в том числе в России - на 20%, до $2,39 млрд.

Polymetal подтверждает прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.