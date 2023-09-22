Аналитики ожидают роста EBITDA Polymetal на 36% до $584 млн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики ожидают роста EBITDA Polymetal в первом полугодии 2023 г в среднем на 36% к данным годичной давности, до $584 млн, на фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на металлы. По сравнению с показателем первого полугодия EBITDA будет ниже на 2%.

Выручка компании за полугодие, как ранее сообщалось, составила $1,315 млрд. Это на 25% выше уровня годичной давности и на столько же ниже данных предыдущего полугодия.

Помимо восстановления продаж положительное влияние на EBITDA оказывает нормализация издержек на расходные материалы и отсутствие необходимости делать запасы, считает Сергей Жителев из "Велес Капитала".

По оценке SberCIB, совокупная себестоимость (TCC) за полугодие была чуть меньше нижней границы прогноза компании на этот год ($950-1 тыс. на унцию) и составила около $935 на унцию, это примерно на 10% выше, чем в первом полугодии прошлого года. Рубль также оказался слабее, чем компания первоначально закладывала в бюджет.

Рентабельность по EBITDA составит 44%, считает SberCIB.

Свободный денежный поток, как считает SberCIB, будет отрицательным и составит минус $270 млн из-за увеличения оборотного капитала. Соотношение чистого долга и EBITDA уменьшится благодаря увеличению EBITDA с 2,4 на конец 2022 года до 2,2x.

По оценкам "Велес Капитала", свободный денежный поток из-за сезонности производства и продаж составит минус $299 млн. Также на денежный поток окажут давление высокие, как в прошлом году, капитальные расходы в размере $375 млн.

В центре внимания будет прогноз компании по себестоимости и капиталовложениям на этот год, а также по реализации запасов во втором полугодии, отмечает Мария Мартынова из SberCIB. Во втором полугодии результаты Polymetal обычно хуже, чем в первом, из-за сезонных особенностей производства, но дополнительную поддержку финансовым показателям должны обеспечить реализация запасов и ослабление рубля. Также интересны комментарии руководства о восстановлении прав акционеров компании на МосБирже и о продаже российских активов компании.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).