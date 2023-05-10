Polymetal в I квартале сократил производство на 5% и увеличил выручку на 19%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Производство Polymetal в I квартале 2023 года составило 345 тыс. унций золотого эквивалента, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как поясняет компания в своем сообщении, рост производства на Нежданинском и Албазино (Кутын) были нивелированы падением производства на Дукате, связанным со снижением содержаний, а также накоплением запасов концентрата на Кызыле и Варваринском.

При этом квартальная выручка Polymetal выросла на 19%, до $733 млн за счет стабилизации каналов сбыта, а также снижения запасов в условиях высоких цен на золото.