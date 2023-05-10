Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Polymetal в I квартале сократил производство на 5% и увеличил выручку на 19%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Производство Polymetal в I квартале 2023 года составило 345 тыс. унций золотого эквивалента, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как поясняет компания в своем сообщении, рост производства на Нежданинском и Албазино (Кутын) были нивелированы падением производства на Дукате, связанным со снижением содержаний, а также накоплением запасов концентрата на Кызыле и Варваринском.

При этом квартальная выручка Polymetal выросла на 19%, до $733 млн за счет стабилизации каналов сбыта, а также снижения запасов в условиях высоких цен на золото.

Polymetal золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акционеры Polymetal 30 мая рассмотрят редомициляцию в Казахстан

Акционеры Polymetal 30 мая рассмотрят редомициляцию в Казахстан

"АвтоВАЗ" возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска

Рубль укрепляется к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Рубль укрепляется к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023 год - до $78,65/барр.

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023 год - до $78,65/барр.

Глава Еврокомиссии изложила в Киеве суть предложения ЕК по 11-му пакету санкций против РФ

Рубль в понедельник снизился к основным валютам

Рубль в понедельник снизился к основным валютам

Рынок акций РФ открылся ростом РТС на 0,2% и снижением МосБиржи на 0,2%

Brent подорожала до $75,7 за баррель

Brent подорожала до $75,7 за баррель

FT сообщила об обсуждении в ЕС санкций против китайских компаний, торгующих с Россией

"Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа", 100% долей которого консолидировал НАМИ

"Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа", 100% долей которого консолидировал НАМИ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });