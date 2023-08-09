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Сбербанк за семь месяцев получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк за семь месяцев получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-июле 2023 года получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в июле - 130,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года кредитная организация не раскрыла.

Рентабельность капитала за 7 месяцев 2023 года составила 24,9%, в июле - 25,9%.

"Наши финансовые результаты в июле показывают устойчивую динамику благодаря высокой потребительской активности, сохранению уверенных темпов роста кредитования при стабильном качестве кредитного портфеля. В июле Сбер выдал рекордный совокупный объем кредитов на сумму 2,9 трлн рублей, показав рост кредитного портфеля на 2,7%", - заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Чистый процентный доход за 7 месяцев 2023 года вырос на 38,6% - до 1,258 трлн рублей. Увеличение этого показателя банк объясняет ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы 2022 года. В июле чистый процентный доход вырос на 24,8% - до 194 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход за январь-июль 2023 года увеличился на 20,5% - до 385,6 млрд рублей - за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт. В июле чистый комиссионный доход вырос на 33,9% - до 62,8 млрд рублей.

Операционные расходы за 7 месяцев 2023 года составили 443,7 млрд рублей, показав рост к аналогичному периоду 2022 года на 25,9%. Отношение расходов к доходам за январь-июль составило 22,4%.

Базовый и основной капитал за июль практически не изменились за месяц и составили 4,390 трлн рублей и 4,540 трлн рублей соответственно. Общий капитал банка в июле вырос на 1,3% за счет заработанной прибыли и составил 5,513 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала за июль сократились на 0,3 процентного пункта (п.п.) и составили 10,7% и 11% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала снизился на 0,2 п.п. - до 13,4%.

Сбербанк Герман Греф
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