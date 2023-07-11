Полугодовая чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 727,8 млрд рублей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года Сбербанк получил 727,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в июне 138,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года Сбер не раскрывает.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в июне закрыл сделку по продаже 100% акций австрийской дочерней компании Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung (бывшая Sberbank Europe AG). Эта сделка оказала существенное положительное влияние на финансовый результат банка.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в I полугодии 2023 года составили 344,9 млрд рублей, в июне - 116,3 млрд рублей. Сбербанк отмечает, что в июне существенное влияние на размер созданных резервов оказало обесценение рубля.

Стоимость риска без учета влияния изменения валютных курсов за первое полугодие составила 1,3%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раза.

Рентабельность капитала за январь-июнь текущего года достигла 24,7%, в июне - 28,9%.

Чистый процентный доход за I полугодие 2023 года вырос на 41,4% - до 1,064 трлн рублей. Этот рост банк объясняет увеличением бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы прошлого года.

Чистый комиссионный доход за январь-июнь 2023 года увеличился на 18,2% - до 322,7 млрд рублей за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт. В июне чистый комиссионный доход вырос на 22,9% - до 58,2 млрд рублей.

Операционные расходы за I полугодие 2023 года выросли на 24% до 372 млрд рублей. Динамику этого показателя банк объясняет эффектом низкой базы прошлого года - с марта 2022 года была запущена антикризисная программа оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам составило 22,2%.

Базовый и основной капиталы за месяц не изменились и составили 4,4 трлн рублей и 4,5 трлн рублей соответственно. Общий капитал банка вырос на 2,7% за счет заработанной прибыли и составил 5,4 трлн рублей.

Коэффициент достаточности базового капитала (Н1.1) за июнь снизился на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 11%, основного капитала (Н1.2) - тоже на 0,3 п.п. - до 11,3%, коэффициент достаточности общего капитала не изменился и составил 13,6%.