Сбербанк в июне увеличил корпоративные кредиты на 2,9%, розничные - на 2,6%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в июне увеличил корпоративный кредитный портфель по РСБУ на 2,9%, розничный - на 2,6%, говорится в пресс-релизе банка.

Корпоративный кредитный портфель без учета валютной переоценки в июне вырос на 1,4%, за месяц корпоративным клиентам было выдано более 1,5 трлн руб. Портфель кредитов юрлицам за первое полугодие текущего года вырос на 11% (или на 6,5% без учета валютной переоценки) - до 20,8 трлн рублей.

Розничный кредитный портфель в июне показал рост во всех сегментах: в ипотеке, потребительском кредитовании и кредитных картах. Портфель кредитов физлицам в январе-июне 2023 года вырос на 12,4% - до 13,5 трлн руб.

Ключевым драйвером роста розничного портфеля остается ипотека. Ипотечный портфель за июнь увеличился на 2,8% - до более 8,5 трлн руб. (рост с начала года на 14%). Банк в I полугодии 2023 года выдал 558 тыс. жилищных кредитов на 1,8 трлн руб. (в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Портфель потребительских кредитов в июне вырос на 2%, с начала года - на 8,3% (объем портфеля банк не раскрыл). Выдачи потребкредитов в июне остались на высоком уровне - около 320 млрд руб., отмечает банк. Портфель кредитных карт на конец июня составил 1,3 трлн руб., увеличившись в июне на 2,7% (рост с начала года - 14%).

Качество кредитного портфеля немного улучшилось в июне за счет корпоративного портфеля - доля просроченной задолженности снизилась с 2,3% до 2,2%.

Средства юридических лиц на 30 июня 2023 года достигли 9,4 трлн руб., увеличившись за июнь на 4,4% (+2,7% без учета валютной переоценки). Рост средств юрлиц с начала года составил 8,2% (+3,5% без учета валютной переоценки).

Средства физических лиц на 30 июня составили 19,9 трлн руб., увеличившись за июнь на 3,7% (+3% без учета валютной переоценки). С начала года средства физлиц выросли на 8,4% (+6,3% без учета валютной переоценки).