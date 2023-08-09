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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В США ставки по ипотеке подскочили до максимума с ноября

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 4 августа, повысился до максимального уровня с прошлого ноября на фоне повышения доходности американских гособлигаций, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе увеличилась сразу на 16 базисных пунктов и составила 7,09%. Год назад ставка составляла 5,47%.

"Доходность гособлигаций выросла на прошлой неделе, а вслед за ней и ставки по ипотеке", - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан, добавив, что причиной этого стало снижение суверенного рейтинга США агентством Fitch.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю снизилось на 3,1% после сокращения на 3% неделей ранее. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки упал на 4%.

США Fitch MBA Джоэл Кан
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