"Газпром" начал строить комплекс СПГ в Татарстане

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Единый оператор "Газпрома" в сфере проектов малотоннажного производства и использования СПГ – ООО "Газпром СПГ технологии" – приступил к строительству на площадке Свияжского мультимодального комплекса в Татарстане первой очереди комплекса сжижения природного газа. Об этом сообщил председатель совета директоров предприятия Алексей Кахидзе на брифинге в Казани.

"Там мы собираемся построить три очереди - первая 7 тонн в час и две по 10 тонн в час. Уникальность этого комплекса будет заключаться в том, что можно будет заправлять морские суда, речные и бункероваться. Такой возможности нет сейчас нигде. Во всяком случае, в данном регионе это будет уникальная вещь", - сказал Кахидзе.

Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2024 года, завершение работ в рамках строительства первой очереди - на декабрь 2024 года.

На втором этапе планируется в срок до декабря 2025 года увеличить мощность комплекса до 17 тонн СПГ в час, построить станцию обслуживания газомоторной техники и логистический центр. Третий этап предполагает в срок до декабря 2025 года дальнейшее увеличение мощности комплекса до 27 тонн СПГ в час, а также строительство причальной станции отгрузки СПГ в суда-бункеровщики.

"Сейчас точно сказать цифру нельзя, но это в районе 28 млрд рублей", - ответил Кахидзе на вопрос журналистов о предполагаемых инвестициях в проект.

Он отметил, что сроки реализации проекта в Татарстане будут во многом зависеть от ситуации по ходу строительства, но пока он "продвигается по "зеленому" коридору".

Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года "Газпром СПГ технологии" ввел комплекс по производству сжиженного природного газа вблизи узла замера, редуцирования и одоризации газа (УЗРОГ) "Садилово" в Высокогорском районе Татарстана мощностью 1,5 тонны СПГ в час (12 тыс. тонн в год) с возможностью увеличения производительности до 4,5 тонны СПГ в час (36 тыс. тонн в год). Конечный продукт хранится в криогенных резервуарах на территории комплекса, а затем отгружается на заправочные станции "Газпром СПГ технологии" в Татарстане, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Введенный в том же месяце комплекс СПГ татарстанского "РариТЭК Холдинг" в Тюлячинском районе республики на первом этапе обладает мощностью 1,5 тонны СПГ в час, в перспективе ее планируется довести до 6 тонн в час.

Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр (СММЛЦ) расположен на пересечении международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток", имеет выход на федеральные транспортные магистрали железнодорожного, водного, автомобильного сообщения, расположен на правом берегу Волги. Расстояние до речного порта - 50 км.

В октябре 2022 года Татарстан и "Газпром СПГ технологии" заключили соглашение о строительстве производственно-бункерного комплекса СПГ на территории СММЛЦ. В ноябре единый оператор газификации ООО "Газпром газификация" стало строить под Казанью распределительный газопровод длиной 24 км к СММЛЦ.