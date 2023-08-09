Латвийская airBaltic увеличила полугодовую выручку в 1,5 раза - до рекорда

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в первом полугодии 2023 года заработала 14,604 млн евро чистой прибыли против убытка в 91 млн евро годом ранее. Полугодовая выручка компании выросла на 52,1% - до 291,3 млн евро, что стало самым высоким показателем за всю историю компании.

"За первые шесть месяцев текущего года выручка превысила допандемический уровень, то есть сопоставимый период 2019 года, на 32,7%", - сообщила пресс-служба перевозчика.

Прибыль airBaltic до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и арендной платы (EBITDAR) составила почти 57 млн евро, увеличившись на 50 млн евро. Во втором квартале этого года авиакомпания достигла рекордного показателя EBITDAR в размере 53,8 млн евро, что соответствует рентабельности EBITDAR почти в 29%.

"Выдающиеся результаты первого полугодия превзошли наши ожидания. С точки зрения бизнеса у нас все хорошо, операционный денежный поток находится на рекордно высоком уровне. Оглядываясь назад на 2022 год и даже на первые шесть месяцев 2019 года, мы наблюдаем значительный рост - с нашей самой высокой прибылью, рекордными доходами и увеличением общего количества перевезенных пассажиров", - заявил гендиректор airBaltic Мартин Гаусс.

Одновременно он отметил, что нехватка запасных частей для авиационных двигателей, которая привела к приостановке эксплуатации в среднем 11 самолетов, оказала существенное влияние на показатели компании во втором квартале. "Это не позволило достичь еще более высоких показателей. Для того чтобы компенсировать потерю пропускной способности, мы были вынуждены временно арендовать дополнительные самолеты", - пояснил Гаусс.

За полугодие airBaltic перевезла почти 2 млн пассажиров (рост на 52%), выполнила 20 294 рейса (рост на 20%), сеть компании состояла из 108 маршрутов.

Сейчас авиакомпания эксплуатирует 42 самолета Airbus A220-300, в августе парк пополнится еще двумя воздушными судами, а к концу 2024 года компания планирует увеличить флот до 50 самолетов.

Латвийскому государству принадлежат 97,97% акций airBaltic.