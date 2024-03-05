Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Авиакомпания airBaltic в 2023 году вышла в прибыль

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Латвийская национальная авиакомпания airBaltic по итогам 2023 года получила аудированную чистую прибыль в размере 33,652 млн евро против 54,219 млн евро чистого убытка в 2022 году.

Оборот компании возрос на 33,5% - до 667,982 млн евро.

В 2023 году авиакомпания продолжила работу по восстановлению операционной деятельности до допандемийного уровня. В 2023 году она перевезла свыше 4,5 млн пассажиров, однако показатель все еще ниже, чем был в 2019 году (5,049 млн человек - ИФ).

"При этом, учитывая закрытие восточных направлений и перебои в работе, связанные с доступностью самолетов, руководство оценивает тенденцию восстановления очень позитивно", - говорится в материалах. airBaltic прогнозирует, что в 2024 году количество перевезенных пассажиров превысит показатель 2019 года.

Как сообщалось ранее, airBaltic в 2023 году увеличила перевозки пассажиров на 35,8% по сравнению с предыдущим годом - до 4,536 млн человек.

Основным акционером airBaltic является Латвийское государство с долей 97,97%.

airBaltic Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Думе предложили ограничить взимаемые крупными маркетплейсами комиссии и неустойки

"Балтика" хочет через суд взыскать с Carlsberg 4,4 млрд руб. долга

"Балтика" хочет через суд взыскать с Carlsberg 4,4 млрд руб. долга

Нефтяники в феврале получили по топливному демпферу 127,9 млрд рублей

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза

Индекс МосБиржи на старте торгов превысил 3300 п. впервые с февраля 2022 г.

Киви-банк подал иск против собственников

Киви-банк подал иск против собственников

Нефть Brent подешевела до $82,63 за баррель

Индекс Мосбиржи вырос к 3300 пунктам, максимуму с февраля 2022 года

В перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компаний

В перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компаний

Объем торгов Мосбиржи в феврале вырос на 33% год к году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });