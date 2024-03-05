Авиакомпания airBaltic в 2023 году вышла в прибыль

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Латвийская национальная авиакомпания airBaltic по итогам 2023 года получила аудированную чистую прибыль в размере 33,652 млн евро против 54,219 млн евро чистого убытка в 2022 году.

Оборот компании возрос на 33,5% - до 667,982 млн евро.

В 2023 году авиакомпания продолжила работу по восстановлению операционной деятельности до допандемийного уровня. В 2023 году она перевезла свыше 4,5 млн пассажиров, однако показатель все еще ниже, чем был в 2019 году (5,049 млн человек - ИФ).

"При этом, учитывая закрытие восточных направлений и перебои в работе, связанные с доступностью самолетов, руководство оценивает тенденцию восстановления очень позитивно", - говорится в материалах. airBaltic прогнозирует, что в 2024 году количество перевезенных пассажиров превысит показатель 2019 года.

Как сообщалось ранее, airBaltic в 2023 году увеличила перевозки пассажиров на 35,8% по сравнению с предыдущим годом - до 4,536 млн человек.

Основным акционером airBaltic является Латвийское государство с долей 97,97%.