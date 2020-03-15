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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

Латвийская авиакомпания airBaltic отменит все свои рейсы с 17 марта

Латвийская авиакомпания airBaltic отменит все свои рейсы с 17 марта
Фото: Reuters

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В связи решениями правительства Латвии об ужесточении мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 и приостановкой международных пассажирских перевозок все полеты airBaltic в период с 17 марта по 14 апреля 2020 года отменяются, сообщает BNS со ссылкой на авиакомпанию.

Эпидемия коронавируса

"Безопасность и здоровье наших пассажиров, сотрудников и общества - превыше всего!", - заявил исполнительный директор "airBaltic" Мартин Гаусс, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что со всеми пассажирами, которых затронули эти меры, airBaltic свяжется по электронной почте.

12 марта в Латвии объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, которое предусматривает ряд трогих ограничительных мер. Отменяются все публичные мероприятия численностью более 200 человек, прекращается очная учеба во всех образовательных учреждениях, а также все занятия по интересам и в спортивных секциях.

По последним данным, в Латвии подтверждено 26 случаев заражения COVID-19.

Латвия airBaltic

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