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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Запасы нефти в США выросли на 5,85 млн баррелей за неделю

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей - до 445,62 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей и составили 216,42 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,71 млн баррелей, до 115,45 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 386 тыс. баррелей.

США
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