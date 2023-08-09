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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах топлива в США

Brent подорожала до $87,4 за баррель

Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах топлива в США
Фото: Luis Sinco/Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился вечером в среду на данных о запасах топлива в США.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 по Москве подорожали на $1,25 (1,45%) - до $87,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,46 (1,76%) - до $84,38 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Тем временем товарные запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 386 тыс. баррелей.

Тем временем в среду стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении. Это первое снижение более чем за два года - с февраля 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, отмечает Trading Economics.

"Без сомнения, у рынка достаточно импульса к росту, и трейдеры в целом игнорируют все плохие новости, нашедшие отражение в китайских статданных, - написал инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам. - Трейдеры чувствуют себя очень комфортно, и тренд явно указывает на дальнейший рост цен".

Brent WTI США
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