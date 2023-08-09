Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Инфляция в РФ в июле составила 0,63%

Годовая инфляция выросла до 4,3%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в России в июле 2023 года составила 0,63% после 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июль 2023 года цены в РФ выросли на 3,41%.

Инфляция в июле 2023 года оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июль, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,7%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле 2023 года ускорилась до 4,30% (аналитики ожидали 4,3-4,4%) с 3,25% на конец июня после 2,51% на конец мая, 2,31% на конец апреля после 3,51% на конец марта, 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря 2022 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июле 2023 года составил 100,53% (в июне 2023 года - 100,49%). В годовом выражении базовый индекс цен в июле вырос до 103,18% со 102,44% в июне.

Продовольственные товары в июле подорожали на 0,49% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 2,23%). В том числе плодоовощная продукция стала дороже в июле на 1,77% (в годовом выражении выросла в цене на 12,91%).

Непродовольственные товары в июле стали дороже на 0,91% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 2,36%).

Услуги в июле выросли в цене в среднем на 0,48% (в годовом выражении - подскочили на 9,95%).

В июле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции.

Из непродовольственных товаров более всего выросли цены на телевизоры - на 4,9%. Бензин автомобильный в июле стал дороже на 2,2%, дизельное топливо - на 0,8%.

Рост цен на услуги в июле был вызван в основном удорожанием зарубежного туризма - на 3,25% (на 43,6% в годовом выражении), санаторно-оздоровительных услуг - на 2,35% (на 8,37% в годовом измерении).

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 1 по 7 августа. Инфляция в РФ в этот период замедлилась до 0,01% с 0,13% с 25 по 31 июля, 0,23% с 18 по 24 июля, 0,18% с 11 по 17 июля. С начала месяца прирост цен к 7 августа составил 0,01%, с начала года - 3,42%.

Из данных за семь дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 августа ускорилась до 4,40% с 4,30% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 4,43%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В августе 2022 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,52%, поэтому продолжение ускорения годовой инфляции в августе текущего года было ожидаемым.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 7 августа на уровне 4,43%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 1 по 7 августа 2023 года цены практически не изменились (0,01%). В сегменте продовольственных товаров цены снизились (на 0,08% после роста на 0,05% неделей ранее) на фоне удешевления плодоовощной продукции (на 1,93%). Снизились темпы роста цен в секторе непродовольственных товаров (до 0,12% с 0,41% неделей ранее) при замедлении удорожания легковых автомобилей, а также электро- и бытовых приборов. В секторе услуг снижение цен ускорилось (до минус 0,17% с минус 0,09% неделей ранее) при увеличении темпов удешевления авиабилетов", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, Банк России на заседании совета директоров 21 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%, отмечая усилившееся инфляционное давление.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2023 году составляет 6,0% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), по инфляции в 2024 году - 4,8% (вырос с 4,6% по опросу месяц назад).

Консенсус-прогноз по уровню ключевой ставки на конец 2023 года также поднялся - до 9,5% (с 8,5% по опросу месячной давности), на конец 2024 года - до 8,0% (с 7,0% по предыдущему опросу).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах топлива в США

Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах топлива в США

Доллар поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Курс евро поднялся выше 107 рублей

Курс евро поднялся выше 107 рублей

Сбербанк за семь месяцев получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк за семь месяцев получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Минсельхоз предложил ограничить ввоз в Россию семян сахарной свеклы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });