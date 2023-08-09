Инфляция в РФ в июле составила 0,63%

Годовая инфляция выросла до 4,3%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в России в июле 2023 года составила 0,63% после 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июль 2023 года цены в РФ выросли на 3,41%.

Инфляция в июле 2023 года оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июль, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,7%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле 2023 года ускорилась до 4,30% (аналитики ожидали 4,3-4,4%) с 3,25% на конец июня после 2,51% на конец мая, 2,31% на конец апреля после 3,51% на конец марта, 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря 2022 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июле 2023 года составил 100,53% (в июне 2023 года - 100,49%). В годовом выражении базовый индекс цен в июле вырос до 103,18% со 102,44% в июне.

Продовольственные товары в июле подорожали на 0,49% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 2,23%). В том числе плодоовощная продукция стала дороже в июле на 1,77% (в годовом выражении выросла в цене на 12,91%).

Непродовольственные товары в июле стали дороже на 0,91% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 2,36%).

Услуги в июле выросли в цене в среднем на 0,48% (в годовом выражении - подскочили на 9,95%).

В июле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции.

Из непродовольственных товаров более всего выросли цены на телевизоры - на 4,9%. Бензин автомобильный в июле стал дороже на 2,2%, дизельное топливо - на 0,8%.

Рост цен на услуги в июле был вызван в основном удорожанием зарубежного туризма - на 3,25% (на 43,6% в годовом выражении), санаторно-оздоровительных услуг - на 2,35% (на 8,37% в годовом измерении).

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 1 по 7 августа. Инфляция в РФ в этот период замедлилась до 0,01% с 0,13% с 25 по 31 июля, 0,23% с 18 по 24 июля, 0,18% с 11 по 17 июля. С начала месяца прирост цен к 7 августа составил 0,01%, с начала года - 3,42%.

Из данных за семь дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 августа ускорилась до 4,40% с 4,30% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 4,43%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В августе 2022 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,52%, поэтому продолжение ускорения годовой инфляции в августе текущего года было ожидаемым.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 7 августа на уровне 4,43%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 1 по 7 августа 2023 года цены практически не изменились (0,01%). В сегменте продовольственных товаров цены снизились (на 0,08% после роста на 0,05% неделей ранее) на фоне удешевления плодоовощной продукции (на 1,93%). Снизились темпы роста цен в секторе непродовольственных товаров (до 0,12% с 0,41% неделей ранее) при замедлении удорожания легковых автомобилей, а также электро- и бытовых приборов. В секторе услуг снижение цен ускорилось (до минус 0,17% с минус 0,09% неделей ранее) при увеличении темпов удешевления авиабилетов", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, Банк России на заседании совета директоров 21 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%, отмечая усилившееся инфляционное давление.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2023 году составляет 6,0% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), по инфляции в 2024 году - 4,8% (вырос с 4,6% по опросу месяц назад).

Консенсус-прогноз по уровню ключевой ставки на конец 2023 года также поднялся - до 9,5% (с 8,5% по опросу месячной давности), на конец 2024 года - до 8,0% (с 7,0% по предыдущему опросу).