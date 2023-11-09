Disney увеличила чистую прибыль в IV финквартале в 1,6 раза

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале в 1,6 раза, выручку - на 5%.

Как говорится в пресс-релизе Disney, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 30 сентября, составила $264 млн, или $0,14 в расчете на акцию, по сравнению с $162 млн, или $0,09 на акцию, за четвертый квартал предыдущего фингода.

Прибыль без учета расходов на реструктуризацию и других разовых факторов выросла до $0,82 на акцию с $0,3 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял $0,71 на акцию.

Квартальная выручка Disney составила $21,24 млрд, оказавшись хуже среднего прогноза рынка в $21,37 млрд.

Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ по итогам минувшего квартала увеличилось на 7 млн, до 112,6 млн. Число подписчиков с учетом Hotstar достигло 150 млн.

Крупнейшее подразделение Disney, объединяющее медиа- и развлекательные активы компании, увеличило выручку в минувшем квартале на 2%, до $9,52 млрд.

Доход подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, вырос на 13%, до $8,16 млрд. В сегменте спортивных медиа выручка составила $3,9 млрд, как и годом ранее.

Disney повысила целевой показатель сокращения издержек на начавшийся фингод: теперь компания планирует добиться экономии на расходах в $7,5 млрд, а не $5,5 млрд, как это было ранее.

Акции Disney подорожали на 3,3% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 2,7%.