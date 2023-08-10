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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - VK заплатила 2,5 млрд рублей за 100% ЗАО "Зингер", которое владеет долгосрочными правами аренды в "Доме компании "Зингер"" в Петербурге, говорится в отчете интернет-компании. Сделка состоялась в мае.

В "Доме Зингера" с 2010 года располагается штаб-квартира социальной сети "ВКонтакте". О приобретении ЗАО "Зингер" интернет-компания сообщала в июне, но сумма сделки тогда не была названа.

Как говорится в отчете VK, основная цель покупки заключалась в оптимизации структуры арендных платежей группы, а также в получении дополнительного дохода от сдачи помещений в субаренду.

В отчете говорится, что в результате покупки ЗАО "Зингер" группа приобрела долгосрочный договор субаренды части помещений арендуемого здания и проанализировала условия субаренды. "Срок субаренды актива (до 2047 года) соответствует ожидаемому сроку аренды базового актива (до 2048 года)", - говорится в отчете.

VK также признала обязательства по рискам, связанным с доначислением налогов в размере 114 млн рублей, и право требования возмещения налоговых рисков в аналогичной сумме в связи с наличием гарантии продавца по возмещению претензий, говорится в отчете.

Петербург VK ВКонтакте Дом Зингера
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