Евросоюз инвестирует 100 млрд евро в производство полупроводников

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон объявил в эфире RTL, что ЕС планирует инвестировать более 100 млрд евро в собственное производство полупроводников, чтобы обеспечить европейскую автономию в отрасли.

"Сегодня более 68 проектов в 19 странах (ЕС) позволят нам вновь обрести нашу конкурентоспособность, а также нашу стратегическую автономию, - заявил еврокомиссар.- Теперь на европейской территории запрограммированы более 100 млрд евро инвестиций",.

В конце июля Совет ЕС утвердил регламент, известный как "закон о чипах" (Chips Act), который направлен на создание условий для развития европейской промышленной базы в области полупроводников, привлечение инвестиций, содействие исследованиям и инновациям.

Предусмотренная новым регламентом программа была призвана привлечь 43 млрд евро государственных и частных инвестиций (3,3 млрд евро из бюджета ЕС) с целью удвоения доли Евросоюза на мировом рынке полупроводников с 10% в настоящее время до, как минимум, 20% к 2030 году.

"Да, мы добьемся нашей цели, мы, может быть, даже достигнем ее досрочно", - заверил Бретон, указав на этот раз на цифру в 100 млрд евро.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы "обладать на европейской территории мощностями по производству микропроцессоров, в которых мы нуждаемся".

"У нас были такие мощности 30 лет назад, их постепенно утратили, уступая Азии, - напомнил еврокомиссар. - Мы соревнуемся, соревнуемся с Азией, с Соединенными Штатами. Мы не можем продолжать жить с некой наивностью, говоря, что в итоге выигрывает только рынок. Мы также должны содействовать этим очень тяжелым инвестициям".

BFMTV отмечает, что новый объем инвестиций объявлен спустя два дня после сообщений о размещении в Дрездене первого европейского завода тайваньского гиганта по производству электронных чипов TSMC.