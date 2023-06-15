ЕК откажется закупать услуги связи 5G с оборудованием Huawei и ZTE

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что откажется от услуг связи 5G, предоставляемых с использованием оборудования китайских Huawei и ZTE ради безопасности своих внутренних телекоммуникационных систем.

"Безопасность сетей 5G имеет решающее значение. Они являются критически важными инфраструктурами сами по себе и для других секторов, которые от них зависят, таких как энергетика, транспорт, здравоохранение и финансы", - заявил на пресс-конференции член ЕК по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон.

По его словам, Еврокомиссия будет внедрять набор инструментов кибербезопасности 5G (5G Toolbox) в свои собственные закупки телекоммуникационных услуг, чтобы избежать воздействия со стороны Huawei и ZTE. ЕК также будет использовать 5G Toolbox при распределении финансирования ЕС по всем своим программам, добавил еврокомиссар.

"В рамках своей корпоративной политики кибербезопасности и применения 5G Toolbox комиссия примет меры, чтобы избежать воздействия на свои корпоративные средства связи мобильных сетей с использованием Huawei и ZTE в качестве поставщиков", - говорится в коммюнике ЕК.

Еврокомиссия "примет соответствующие меры безопасности, чтобы не закупать новые услуги подключения, которые зависят от оборудования этих поставщиков". Соответствующая работа будет проводиться с государствами-членами ЕС и операторами связи.

В опубликованном втором отчете о ходе внедрения 5G Toolbox отмечается, что 24 государства ЕС "приняли или готовят законодательные меры, дающие национальным органам власти полномочия проводить оценку поставщиков и вводить ограничения". Из них 10 государств ввели такие ограничения, а три страны в настоящее время работают над внедрением соответствующего национального законодательства.

"Учитывая важность инфраструктуры подключения для цифровой экономики и зависимость многих критически важных услуг от сетей 5G, государства-члены должны безотлагательно внедрить 5G Toolbox", - подчеркивают в Европейской комиссии.

ЕК выражает "серьезную обеспокоенность по поводу рисков, которые представляют определенные поставщики оборудования мобильной связи для безопасности союза". "Комиссия считает, что решения, принятые государствами-членами об ограничении или исключении Huawei и ZTE из сетей 5G, являются обоснованными и отвечающими требованиям 5G Toolbox. Комиссия полагает, что Huawei и ZTE на самом деле представляют значительно более высокие риски, чем другие поставщики 5G", - констатирует ЕК.