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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

TSMC построит завод по производству микросхем в Германии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ведущий мировой чипмейкер Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC ) планирует построить в Дрездене завод по производству микросхем, говорится в пресс-релизе компании.

TSMC договорилась о создании совместного предприятия с европейскими Infineon Technologies, Robert Bosch и NXP Semiconductors для удовлетворения спроса на чипы со стороны быстрорастущих автомобильного и промышленного секторов.

Общий объем инвестиций в проект превысит 10 млрд евро, часть средств выделят Евросоюз и правительство Германии. Окончательное решение об инвестициях будет зависеть от уровня государственного финансирования проекта, отмечают представители чипмейкера.

TSMC будет принадлежать 70% акций совместного предприятия, получившего название European Semiconductor Manufacturing Co., а оставшиеся 30% будут равномерно распределены между тремя европейским компаниями.

Строительство завода начнется во второй половине 2024 года, а старт производства намечен на конец 2027 года. Ожидается, что строительство предприятия позволит создать 2 тысячи рабочих мест для специалистов в области высоких технологий.

Двумя месяцами ранее конкурент TSMC и один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов Intel Corp. достиг соглашения с властями Германии об инвестировании более 30 млрд евро в два предприятия по выпуску чипов на территории страны.

С начала 2023 года акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. подорожали на 23%, в то время как индекс TWSE вырос на 19,4%.

TSMC Дрезден Евросоюз Германия Тайвань
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