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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Японская Marubeni сократила квартальную прибыль в 1,4 раза

Спад показателей компания связала с инфляцией и замедлением роста мировой экономики

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль японской многопрофильной компании Marubeni в первом квартале финансового года (за апрель-июнь) уменьшилась на 29,9%, до 141,3 млрд иен (почти $1 млрд), говорится в ее отчете.

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Выручка Marubeni снизилась до 2 трлн иен ($14,1 млрд), уменьшившись на 30,6%, операционная прибыль упала на 35,4%, составив 95,1 млрд иен ($0,66 млрд).

Свободный денежный поток за апрель-июнь 2023 года составил 30,1 млрд иен ($209 млн), что в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания связывает спад показателей с постепенным замедлением мировой экономики, вызванным высокой инфляцией, а также со снижением цен на сырьевые товары из-за падения спроса в связи с ростом опасения глобального экономического спада. Также Marubeni отмечает, что цены на нефть были поддержаны сокращением добычи ОПЕК+ и другими факторами, но в целом продолжали снижаться.

Marubeni - японская многопрофильная компания, основными сферами деятельности которой являются производство продуктов питания, добыча металлов, углеводородов и других полезных ископаемых. Она является одним из акционеров японского консорциума SODECO, владеющего 30%-ной долей в проекте "Сахалин-1", а также инвестором проекта ООО "Волгоград полимер", предполагающего строительство завода по производству метанола мощностью 1 млн тонн в год.

SODECO ОПЕК Сахалин-1 Marubeni Япония
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