ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2023 и 2024 гг.

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году - до 102,01 млн б/с, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с - до 104,25 млн б/с, следует из ежемесячного отчета ОПЕК.

Таким образом, организация оставила в силе прогнозы, сделанные в прошлом месяце.

При этом на 50 тыс. б/с повышена оценка спроса на нефть в I кв. 2023 года, по 10 тыс. б/с - в III и IV кварталах, на 40 тыс. б/с снижен прогноз во II квартале.

"Пересмотр за I квартал 2023 года в сторону повышения на основе фактических данных, полученных для стран ОЭСР в Америке и Европе, был полностью компенсирован пересмотрами показателей за II квартал 2023 года в сторону понижения, в основном по Европе и Азии", - говорится в отчете.

"Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос на нефть в 2023 году вырастет на 74 тыс. б/с в среднем, до 46 млн б/с. При этом спрос в странах ОЭСР Америки будет самым существенным в регионе, во главе с США, на фоне восстановления спроса на авиакеросин и бензин. Прогнозируется, что легкие дистилляты также поддержат рост спроса в этом году", - считают аналитики. Спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, как прогнозируется, вырастет почти на 2,4 млн б/с - до 56 мл б/с в 2023 году.

"Прогнозируется, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к увеличению потребления нефти", - считают в ОПЕК.

Из общего роста в 2,2 млн б/с в 2024 году основное увеличение также придется на страны, не входящие в ОЭСР - 2 млн б/с, при этом потребление в США превысит допандемийный уровень в 20,6 млн б/с, а европейские и азиатско-тихоокеанские страны ОЭСР останутся ниже допандемийных уровней с показателями в 13,5 млн б/с и 7,5 млн б/с соответственно из-за ожидаемого замедления экономической активности и сохраняющихся узких мест в цепочке поставок.

Предварительные данные за июнь показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли в месячном исчислении на 4,2 млн баррелей - до 2,828 млрд барр. Таким образом, они были на 74 млн баррелей ниже, чем в среднем за последние пять лет, и на 119 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).

В частности, запасы нефти снизились на 5,1 млн баррелей - до 1,395 млрд барр., а нефтепродуктов - увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 9,3 млн баррелей, до 1,433 млрд барр.