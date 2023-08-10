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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:24

Brent торгуется у $87,51 за баррель

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны утром в четверг после уверенного роста накануне, в результате которого стоимость WTI достигла максимума за девять месяцев.

Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти и уменьшении резервов нефтепродуктов в стране, а также об увеличении загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.

Поддержку рынку продолжают оказывать опасения сокращения предложения в связи со снижением добычи Саудовской Аравией и Россией.

К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,05%), до $87,51 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,38 (1,6%) до $87,55 за баррель, максимума с 23 января.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,02 (0,02%), до $84,38 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,48 (1,8%), до $84,4 за баррель, что является самым высоким значением с ноября прошлого года.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Эксперты ожидали роста по нефти на 2,3 млн баррелей, уменьшения по бензину на 200 тыс. баррелей и повышения по дистиллятам на 386 тыс. баррелей.

Загруженность американских НПЗ на прошлой неделе составила 94%, с начала текущего квартала этот показатель был 93,6% по сравнению с 92,8% в июле-сентябре прошлого года.

"Нефтяной рынок продолжит идти вверх, пока нет серьезных опасений в отношении перспектив спроса, - сказал MarketWatch аналитик City Index Фавад Разакзада. - Цена WTI может подняться до $85 за баррель".

Brent WTI Минэнерго Саудовская Аравия США
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