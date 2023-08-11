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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

МЭА отметило отставание ОПЕК+ от плана по добыче нефти в июле на 3,67 млн б/с

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в июле добывали 35,9 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 39,57 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 3,67 млн б/с. Относительно июня страны альянса снизили нефтепроизводство на 1,14 млн б/с.

Так, добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в июле составила 22,89 млн б/с, что на 940 тыс. б/с ниже показателя предыдущего месяца и на 2,53 меньше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 280 тыс. б/с ниже, чем в июне, и на 1,14 млн б/с меньше разрешенного уровня - 14,6 млн б/с (13,01 млн б/с без учета Мексики - ИФ).

Снижение, прежде всего, обусловлено дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией в 1 млн б/с. По оценке МЭА, королевство в июле снизило нефтепроизводство на 920 тыс. б/с, до 9,06 млн б/с. Агентство подчеркивает, что это снижение вывело Россию впервые с начала года на первое место среди производителей альянса, даже несмотря на снижение производства в прошлом на 50 тыс. б/с, до 9,4 млн б/с.

Кроме того, весомое снижение добычи, в частности, наблюдалось в Нигерии (на 140 тыс. б/с, до 1,1 млн б/с), Казахстане (на 90 тыс. б/с, до 1,51 млн б/с), однако это частично было компенсировано значительным ростом производства в Ираке (на 80 тыс. б/с, до 4,27 млн б/с).

МЭА ожидает, что ситуация на мировом нефтяном рынке может обостриться, поскольку Саудовская Аравия продлила свое дополнительное добровольное сокращение еще на два месяца, а РФ приступила к снижению экспортных поставок: в августе - на 500 тыс. б/с, в сентябре - на 300 тыс. б/с (не уточняя, к какому периоду будет данное сокращение).

Агентство считает, что в преддверии четвертого квартала у ОПЕК+ будут возможности нарастить производство, но только в том случае, если Саудовская Аравия и Россия не станут продлевать свои дополнительные ограничения.

"У ОПЕК+ есть значительные возможности для увеличения добычи во втором полугодии, но если целевые показатели блока будут сохранены до конца года, то производство ОПЕК+ будет на 2,2 млн б/с ниже потребностей в ее нефти в третьем квартале и на 1,2 млн б/с ниже в четвертом квартале", - подчеркивают в МЭА.

ОПЕК+ МЭА
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