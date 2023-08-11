Льготные ставки налоговых соглашений по процентным доходам экспортно-кредитных агентств и банков сохранятся

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Налоговые агенты могут продолжать применять к процентным доходам, выплачиваемым экспортно-кредитным агентствам и банкам, находящимся в недружественных странах, льготные ставки налога на прибыль, предусмотренные соглашениями об избежании двойного налогообложения, разъяснил Минфин.

Президент Владимир Путин 8 августа 2023 года подписал указ о приостановлении отдельных статей налоговых соглашений с 38 недружественными странами.

Минфин и МИД России в марте сообщили, что выступили с предложением к президенту издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры. В случае реализации права на приостановление действий соглашений все выплаты дивидендов, процентов и роялти в недружественные страны будут облагаться в России налогом у источника по ставке 15% и 20% соответственно, отмечалось ранее.

Позже замминистра финансов Алексей Сазанов уточнял, что приостановка соглашений не коснется статей, позволяющих производить зачет налогов, в том числе, НДФЛ.

"При выплате доходов в виде процентов расположенным в недружественных странах экспортно-кредитным агентствам, а также организациям, осуществляющим банковскую деятельность в соответствии с личным законом, которые ранее были освобождены от налога у источника (или применяли пониженную ставку налога у источника) согласно международным налоговым договорам России, действие которых приостановлено указом, налоговые агенты вправе по таким процентным доходам продолжать не исчислять и не удерживать у источника налог на прибыль организаций (или исчислять и удерживать такой налог по соответствующей пониженной ставке) при условии наличия у таких иностранных организаций (агентств) фактического права на получаемый доход", - говорится в сообщении Минфина.

Министерство в осеннюю сессию подготовит и внесет в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, которые зафиксируют применение предусмотренных международными налоговыми договорами ставок к таким доходам, выплаченным начиная с даты приостановления действия положений договоров.

Приостановка отдельных положений соглашений коснется таких стран, как Польша, США, Республика Корея, Болгария, Швеция, Люксембург, Румыния, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Словакия, Албания, Бельгия, Словения, Хорватия, Канада, Югославия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Италия, Финляндия, Германия, Франция, Македония, Кипр, Испания, Литва, Исландия, Австрия, Португалия, Греция, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Мальта, Япония.

МИД должен будет направить этим государствам уведомления о приостановке договоренностей. Правительство должно будет внести в Госдуму законопроект об этом, а также обеспечить принятие мер, направленных на снижение влияния на российскую экономику последствий этой приостановки.