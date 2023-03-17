Приостановка налоговых соглашений может дать эмитентам возможность досрочно гасить евробонды по опциону

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Возможное приостановление действия договоров об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, анонсированное на этой неделе российскими властями, в случае его реализации позволит эмитентам активировать опцион на раннее погашение находящихся в обращении еврооблигаций, считают аналитики "Ренессанс Капитала".

Минфин и МИД предложили президенту Владимиру Путину издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры. Действие соглашений предлагается приостановить "до восстановления нарушенных прав России", сообщило ранее Министерство финансов.

Держатели всех еврооблигаций получают свои купоны без удержания налогов у источника, в случае с российскими корпоративными и банковскими еврооблигациями это достигалось путем выпуска бондов, структурированных как LPN, с SPV в юрисдикциях с нулевой ставкой двойного налогообложения на проценты - Ирландия, Люксембург, Великобритания и другие, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала".

Аналитики напоминают, что условия всех еврооблигаций содержат налоговую оговорку, согласно которой в случае изменения в налоговых режимах держатели продолжают получать купоны без вычетов, а эмитенты обязаны компенсировать повышение за свой счет и приобретают право погасить долговые бумаги по номиналу в любой момент времени. Соответственно, в случае реализации предложения о приостановлении действия договоров, у эмитентов с еврооблигациями в обращении появится возможность активировать опцион на раннее погашение.

Исполнение опциона может рассматриваться как приемлемый способ выведения бумаг с рынка для корпоративных эмитентов еврооблигаций, структурированных как LPN и платящих купоны в Euroclear (компании с запасом ликвидности, а также эмитенты, способные заменить евробонды локальным долгом), в особенности в отношении выпусков с небольшими объёмами в обращении, считают аналитики "Ренессанс Капитала".

"Раннее погашение по "налоговому" опциону было бы позитивно для держателей бумаг, котирующихся ниже номинала, с правами, учитываемыми в российских депозитариях и хранящихся в Euroclear", - отмечается в обзоре.