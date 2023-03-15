Минфин и МИД предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения сразу со всеми недружественными странами через механизм специального президентского указа.

С соответствующей инициативой выступили Минфин и МИД РФ, сообщило финансовое ведомство в среду.

"B отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Евросоюзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый "черный список ЕС". Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер. В связи с этим Минфин и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры", - сказано в сообщении.

Действие указанных соглашений предлагается приостановить "до восстановления нарушенных прав России".

В случае поддержки предложения Минфина и МИДа применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания указа.

До сих пор речь о тотальной приостановке налоговых соглашений с недружественными странами не шла: Россия лишь реагировала на такие решения со стороны контрагентов. Так, было приостановлено соглашение с Латвией, которая первой пошла на подобный шаг.

"Некоторые страны не хотят сотрудничать, приостанавливают действие соглашений об избежании двойного налогообложения с нами. Конечно, мы здесь тоже будем оперативно реагировать. Например, коллеги из Латвии приостановили действие соглашения. Чтобы в одностороннем порядке не предоставлять преференции по соглашению об избежании двойного налогообложения, мы также будем реагировать, оперативно будем приостанавливать соглашения, выходить с инициативами о денонсации соглашений", - говорил замглавы Минфина Алексей Сазанов.