Росстат сообщил о росте экономики России во II квартале на 4,9%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский ВВП во II квартале 2023 года увеличился на 4,9% по сравнению со II кварталом 2022 года после снижения на 1,8% в I квартале. Такую предварительную оценку опубликовал в пятницу Росстат.

Данные Росстата оказались несколько лучше расчетов Минэкономразвития (4,6%) и оценки ЦБ (4,8%).

"Индекс физического объема ВВП (валового внутреннего продукта) во II квартале 2023 года относительно II квартала 2022 года, по предварительной оценке, составил 104,9%. При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в следующих видах экономической деятельности: пассажирооборот (+19,8%); оптовый товарооборот (+12,5%); обрабатывающие производства (+11,3%); строительство (+9,8%); розничный товарооборот (+9,0%); сельское хозяйство (+2,9%); добыча полезных ископаемых (+1,1%)", - говорится в комментарии Росстата.

Существенный рост во II квартале в годовом выражении был ожидаем и во многом объясняется низкой базой второго квартала прошлого года, который стал нижней точкой спада российской экономики. Как сообщалось, в I квартале 2022 года был рост на 3,0% в годовом выражении, во II квартале спад на 4,5%, в III квартале спад на 3,5%, в IV квартале спад на 2,7%. В целом за 2022 года ВВП России снизился на 2,1%.

Росстат пока не дал свою оценку динамики ВВП в целом за I полугодие 2023 года. Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП за I полугодие 2023 года на 1,4%. Данные Росстата указывают, что рост за I полугодие 2023 года мог составить 1,5-1,6%.

Более подробные данные о динамике ВВП за II квартал Росстат представит 8 сентября.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля предполагает рост экономики в 2023 году на 1,2%, но уже и президент, и премьер-министр, и глава Минэкономразвития заявляли, что рост может превысить 2% (министерство уточнит прогноз в конце августа).

Банк России 21 июля улучшил прогноз динамики ВВП в 2023 году до роста в интервале 1,5-2,5% вместо роста 0,5-2,0% в апрельской версии. В III квартале 2023 года ЦБ ожидает рост на 3,6% в годовом выражении, в IV квартале - рост на 1,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,1%.