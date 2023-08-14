Денежная база РФ в широком определении в июле увеличилась на 0,6%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в июле 2023 года увеличилась на 149,6 млрд рублей, или на 0,6%, до 25 трлн 78,8 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-июле денежная база увеличилась на 650,2 млрд рублей, или на 2,7%, с 24 трлн 428,6 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 августа 2023 года увеличились до 31,1% (максимум с 1 августа 2018 года, когда они составляли 36,3%) с 30,1% на 1 июля.

Объем наличных денег в составе денежной базы в июле увеличился на 397,1 млрд рублей, или на 2,2%, до 18 трлн 194,5 млрд рублей.

В январе-июле объем наличных вырос на 1 трлн 846,8 млрд рублей, или на 11,3%, с 16 трлн 347,7 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных увеличились до 28,7% на 1 августа с 26,8% на 1 июля, они вплотную приблизились к локально максимальному значению этого показателя на 1 февраля 2021 года, когда они составляли также 28,7% (разница в сотых долях процента), что является максимумом с 1 октября 2010 года (тогда годовой темп достиг 29,9%).

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в июле увеличилась до 72,5% c 71,4%.

В составе денежной базы в июле объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ уменьшился на 138,6 млрд рублей, или на 3,4%, до 3 трлн 966,7 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - на 108,8 млрд рублей, или на 3,9%, до 2 трлн 646,3 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.