Путин заявил, что экономика России развивается лучше прогнозов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Экономика России развивается лучше прогнозов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, во всяком случае так, как мы их ставили, будут решены", - добавил Путин.



Со своей стороны, Мишустин заявил, что "все социальные обязательства, гарантии населению будут выполнены". "Абсолютно в этом уверен", - подчеркнул он.

Мишустин также отметил, что инфляция в России на начало июля составила 3,4%.

"По инфляции вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%, в годовом исчислении, по мнению всех экспертов, она не превысит 5%, будем смотреть", - сказал Мишустин.

Правительство, по словам премьера, создало специальную систему мониторинга цен, речь идет в первую очередь о продовольственной корзине.

"У меня на столе каждое утро по всем, скажем так, направлениям ценообразования, которые чувствительны для граждан, есть информация из трех-четырех источников, это и Росстат, налоговая служба, это и наши соответствующие аналитические центры. Мы очень точно, выверенно смотрим за этим", - отметил он.

Согласно последним доступным данным Росстата - на 26 июня - инфляция в годовом выражении составляла 3,2%, при этом за неделю она прибавила 0,2% (что было ожидаемо в связи с эффектом базы: к лету 2022 года после весеннего взлета потребительских цен тенденция уже успела смениться на противоположную, и в прошлом июне была зафиксирована дефляция в 0,35%). Рост показателя в годовом выражении пока продолжается, следует из слов Мишустина.

Прогноз на год в 5% находится в нижней части оценочного диапазона ЦБ РФ (4,5-6,5%, апрельский прогноз, обновленный будет опубликован по итогам опорного заседания совета директоров Банка России 21 июля), и чуть ниже действующего прогноза Минэкономразвития (5,3%).

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2023 году составляет 5,8%.

За четыре месяца текущего года рост реальных зарплат в России составил 4,2%, к апрелю 2022 года - 10,4%, добавил Мишустин.

"Помните, на одном из наших совещаний вы задали вопрос: "Как вы думаете, сколько будет рост реальной зарплаты в марте?" Я примерно сказал, что около трех процентов. Сейчас точные цифры пришли - 2,7%, но на сегодняшний день за четыре месяца реальная зарплата (рост - ИФ) составила 4,2%", - сказал премьер-министр.

Говоря о показателях год к году, он сообщил, что рост в апреле составил 10,4%.

"То есть она выросла очень серьезно. Номинальная зарплата за четыре месяца у нас составила 11,4%. Все это свидетельствует о таком оздоровлении, о том, что люди начинают получать больше доходов", - сказал премьер.



Мишустин также дал самую оптимистичную на данный момент оценку потенциального роста ВВП РФ в 2023 году.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, он датирован апрелем. Банк России также в апреле улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии. В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что итог будет выше действующего официального прогноза, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что пока динамика экономики идет ближе к верхней границе текущего интервального прогноза ЦБ. В ходе ПМЭФ Путин заявил, что согласен с теми экспертами, которые полагают, что рост будет до 1,5%, "а может даже под 2%".

Вышедшие с тех пор показатели за май и пять месяцев позволили сделать еще более смелые оценки.

"Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране. Я как раз сейчас, готовясь (к встрече с президентом - ИФ), смотрел цифры за пять месяцев. У нас рост ВВП составил 0,6%, но что очень важно, май к маю - 5,4%", - сказал Мишустин.

"Наверное, прогнозы неблагодарное дело, но, готовясь к встрече с президентом, я подумал, какую цифру можно назвать прогноза за год. Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то мы должны расти больше 2% за год", - заявил премьер. Драйвером роста, по его словам, выступает обрабатывающая промышленность (+12,8% май к маю), в том числе благодаря процессам импортозамещения.

Мишустин напомнил, что официальный макропрогноз будет пересматриваться в августе. "И там, позволю себе выразить уверенность, она (оценка роста ВВП РФ в 2023 году - ИФ) должна быть больше 2% по тем параметрам, которые мы видим", - подчеркнул он.